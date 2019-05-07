Второй раз за сутки обстреляли Васильевскую насосную станцию

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-07T14:27:44+03:00

Украинские силовики второй раз за день обстреляли территорию Васильевской насосной станции. Фото: ДАН

До этого украинские боевики обстреляли автобус с рабочими ДФС

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Украинские силовики второй раз за день обстреляли территорию Васильевской насосной станции. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Территория ВНС второй раз за день подверглась обстрелу со стороны ВФУ, – отметил он.

Ранее, как мы сообщали, украинские боевики утром 7 мая в очередной раз открыли огонь из подствольного гранатомета по автобусу с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Граната разорвалась рядом с автобусом и чудом обошлось без жертв.

ВСУ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти 60 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 58 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU