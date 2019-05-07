В День Победы в Донецке на Параде проедет трофейный американский Hamvee (HMMWV)

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-07T14:08:40+03:00

На автомобиле установлены автоматический гранатомёт станковый (АГС) и станковый крупнокалиберный пулемёт. Фото: Семена Пегова «WarGonzo»

Автомобиль был захвачен армией ДНР под Дебальцево в ходе боев с ВСУ

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7 мая в Донецке на улице Артема прошла генеральная репетиция юбилейного военного парада, который состоится на День Победы 9 мая. По центру столицы Республики проехали восемьдесят шесть единиц военной техники.

В День Победы, 9 мая, в числе прочей военной техники по улицам Донецка проедет американский Hamvee (HMMWV), передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на ТГ-канал военного корреспондента Семёна Пегова «WarGonzo».

Сообщается, что данный военный автомобиль является трофейным. Ранее он стоял на вооружении ВСУ, однако был захвачен армией ДНР в ходе боёв под Дебальцево.

После того, как Hamvee оказался в распоряжении военнослужащих Республики, он прошёл глубокую модернизацию, которую осуществили специалисты отдельного разведывательного батальона «Спарта».

Теперь на автомобиле установлены автоматический гранатомёт станковый (АГС) и станковый крупнокалиберный пулемёт (ДШК).

Также на площади Ленина под аккомпанемент духового оркестра прошла репетиция прохождения парадных расчетов. В ней приняли участие подразделения Народной Милиции, сотрудники МЧС, МВД, курсанты Республиканского военного лицея и Донецкого высшего общевойскового командного училища, а также участники патриотического движения «Молодая гвардия». Всего порядка 1500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU