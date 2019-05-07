Легендарная «Катюша», танки и зенитные установки: В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада

7 мая в Донецке на улице Артема прошла генеральная репетиция юбилейного военного парада, который состоится на День Победы 9 мая. По центру столицы Республики проехали восемьдесят шесть единиц военной техники.

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- К параду готовы! - сказали «КП» военные Народной милиции. – В этот раз покажем шесть новых отреставрированных машин времен Великой Отечественной войны.

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В колонне исторической техники - легендарная «Катюша», самоходная артиллерийская установка СУ-100, грузовик «полуторка». На репетиции представили и технику, находящуюся на вооружении Народной милиции: танки Т-64 и Т-72, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки.

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Также на площади Ленина под аккомпанемент духового оркестра прошла репетиция прохождения парадных расчетов. В ней приняли участие подразделения Народной Милиции, сотрудники МЧС, МВД, курсанты Республиканского военного лицея и Донецкого высшего общевойскового командного училища, а также участники патриотического движения «Молодая гвардия». Всего порядка 1500 человек.

В центре Донецка прошла генеральная репетиция военного парада 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК