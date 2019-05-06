Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево
Сегодня дончане идут в парк «Первомайский» возле площади Ленина. Там находится стела «Россия». Горожане несут цветы и зажигают лампадки в память о жертвах страшной катастрофы.
К всеобщей скорби присоединились руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, мэр Донецка Алексей Кулемзин.
- Наши души сейчас вместе с семьями погибших. Мы сочувствуем и переживаем. Это трагедия и глубочайшее потрясение для каждого из нас. Каждый погибший никогда не будет забыт, — сказал Кулемзин.
Соболезнования родным погибших при крушении самолёта в Шереметьево выразили многие политики и общественные деятели Республики, в частности Глава ДНР Денис Пушилин.
ИСТОЧНИК KP.RU