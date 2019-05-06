Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-06T15:51:48+03:00

Возле стелы «Россия» в центре столицы собралось более 500 человек

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Сегодня дончане идут в парк «Первомайский» возле площади Ленина. Там находится стела «Россия». Горожане несут цветы и зажигают лампадки в память о жертвах страшной катастрофы.

К всеобщей скорби присоединились руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Наши души сейчас вместе с семьями погибших. Мы сочувствуем и переживаем. Это трагедия и глубочайшее потрясение для каждого из нас. Каждый погибший никогда не будет забыт, — сказал Кулемзин.

Соболезнования родным погибших при крушении самолёта в Шереметьево выразили многие политики и общественные деятели Республики, в частности Глава ДНР Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU