2019-05-06T15:51:48+03:00
Политика

Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево

Возле стелы «Россия» в центре столицы собралось более 500 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Дончане пришли к стела «Россия» возле площади Ленина. Фото: oddr.infoДончане пришли к стела «Россия» возле площади Ленина. Фото: oddr.info
Изменить размер текста:

Сегодня дончане идут в парк «Первомайский» возле площади Ленина. Там находится стела «Россия». Горожане несут цветы и зажигают лампадки в память о жертвах страшной катастрофы.

К всеобщей скорби присоединились руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Наши души сейчас вместе с семьями погибших. Мы сочувствуем и переживаем. Это трагедия и глубочайшее потрясение для каждого из нас. Каждый погибший никогда не будет забыт, — сказал Кулемзин.

Соболезнования родным погибших при крушении самолёта в Шереметьево выразили многие политики и общественные деятели Республики, в частности Глава ДНР Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донбассе у Наева не хватает мужества забрать тело погибшего солдата
Полиция разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Макеевки
Борьба с символами Великой Победы: в Донбассе задержали дончанина с Георгиевской лентой
В ЛНР с 13 мая подать документы на паспорт РФ можно будет в любом отделении миграционной службы
В Донецке на шахте Засядько продолжают бороться с самовозгоранием
В Луганске начали принимать документы на гражданство РФ
Медведчук знает, как обменять пленных в Донбассе за три-пять дней
Киевские силовики в семь раз усилили обстрелы ДНР
В Донбассе от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина
Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново и Калиново-Борщеватое
Погода в Луганске: 6 мая до 25 градусов тепла, местами слабый дождь с грозой
Погода в Донецке: 6 мая будет до 23 градусов тепла, без осадков
Украинские пограничники на Донбассе изъяли продукты на сумму больше 50 тысячи рублей
Замминистра Украины Грымчак пообещал жителям Донбасса вычислить всех, кто получит российское гражданство
Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель
Команда КВН из ДНР прошла в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН
Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании
В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год
В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом
Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
МЧС ДНР спасли котенка из вентиляционного канала
Активисты ЛНР раздали пять тысяч георгиевских лент на улицах Луганска
За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Утром Украина открыла огонь по Минеральному и Трудовским
Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями