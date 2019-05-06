Денис Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта в Шереметьево

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в московском аэропорту «Шереметьево».

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево в воскресенье 5 мая. Эта чудовищная трагедия глубокой скорбью отозвалась в сердцах жителей Донецкой Народной Республики. Мы разделяем боль утраты и искренне сопереживаем всем участникам катастрофы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вечная память погибшим! – говорится на официальном сайте Главы Республики.

Трагедия, которая произошла 5 мая, не оставила равнодушными жителей всего мира. Донбасс – не исключение. Многие дончане несли цветы к памятному знаку «Россия» на площади Ленина.

- Мы понимаем, как это больно и сопереживаем всем сердцем, - говорит житель Донецка Антон Кудрявцев.

По последним данным, в авиакатастрофе погиб 41 человек. Ещё шесть - госпитализированы.