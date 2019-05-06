Борьба с символами Великой Победы: в Донбассе задержали дончанина с Георгиевской лентой

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-06T13:51:17+03:00

За такие рисунки донецких ребятишек их родителей накажут на Украине на 2550 гривен Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне «отличились» украинские пограничники. Они, по информации Госпогранслужбы Украины, обнаружили Георгиевскую ленту в салоне автомобиля «Дэу», который двигался из ДНР. Случилось это на КПВВ «Новотроицкое», расположенном на трассе Донецк-Мариуполь. Отмечается, что в действиях дончанина содержатся признаки административного правонарушения. Запрещенная символика изъята.

Сейчас в республиках Донбасса многие жители надевают Георгиевские ленты, как символ Великой Победы. Но на Украину везти этот символ чревато последствиями. Статья 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) предусматривает, что за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображения может быть наложен штраф до 2550 гривен. За повторное нарушение можно угодить за решетку на пятнадцать суток.

ИСТОЧНИК KP.RU