Георгиевская лента против красного мака: для украинцев "Бессмертный полк" может быть безопасным только в ДНР и ЛНР

Читая новости когда-то общей страны, я не могу не вздохнуть с облегчением: все это нас теперь не касается. Все эти запреты Георгиевских лент, декоммунизация и прочая чулпаковщина.

Я счастлива, что всей этой чумки в Донецке нет. И когда нас спрашивают, за что мы вышли в 2014 году, то я понимаю - и за это тоже. Быть причастными к своей истории и, значит, Победе и хотя бы постараться быть достойными ее.

Я могу смело идти на Парад Победы вместе со своим ребенком, которой даже в 8 лет известно очень многое о той далекой войне. В прошлом году на параде она сама попросила купить ей Георгиевскую ленту, которую тут же с гордостью прикрепила на футболку.

Мы будем нести портреты наших дедушек, будем петь военные песни в Бессмертном Полку, поздравлять рядом шагающих дончан и чувствовать себя одним целым.

Это сложно объяснить тем, кто осуждает идею «Бессмертного Полка», тем, кто называет Парад Победы – карнавалом и победобесием, кого до колик раздражают дети в военной форме. Мы такие пацифисты, говорят они! Мы вообще над схваткой, говорят они! А милитаризм – это же фи. И вообще, 9 мая – день скорби.

Нет, не скорби. И вот отсюда идет кардинальное деление на своих и чужих. Скорбят в этот день чужие, потому что не пьют немецкое пиво. Свои – ликуют, потому что освободили весь мир от фашизма. Смогли, выдюжили. И сейчас сможем.

Почему-то пацифистов не раздражают грильфесты в Одессе на 2 мая, оправдание убийств тысяч людей и отсутствие расследования, начиная с майдана и оканчивая Донбассом. Их не заставляют бесноваться фашистские символы украинских боевиков, переписывание истории и многое-многое другое.

Для них должны звучать песней небес новости с нэньки о запрете коммунистической символики. То есть запрете символики страны, победившей в Великой Отечественной войне. Послушные украинцы опять напялят унылые нелепые маки, непослушные – просто останутся дома, молча выпьют у портретов родных, помянут и, может осмелев, споют «День Победы».

- Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (заметьте, о Великой Отечественной – ни слова! – авт.) полиция Донетчины призывает граждан соблюдать закон, не провоцировать конфликты и с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. На нарушение общественного порядка, в том числе ношение запрещенной символики, полицейские будут реагировать в соответствии с действующим законодательством, - корректно сообщают в моей родной Авдеевке. - Напоминаем, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

Почему-то украинских боевиков за фашистскую символику не карают. Фото: сайт Авдеевка-моя Родина

За нарушение этих правил людям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Хотя конфисковали у украинцев уже давно гораздо больше – саму возможность идентификации себя, как личности, причастности к великому народу и общему подвигу Победы, в котором украинцы, кстати, играли не последнюю роль.

- На 9 мая детей одевают в военную форму, потому что - народный праздник, потому что в народном празднике всегда есть карнавал. Еще это логичный способ идентификации себя в огромном событии и сопричастности ему. Для мальчишки - это пилотка с красной звездой. Рефлексировать тут нечего. Не нравится пилотка со звездой? - альтернатива только пилотка со свастикой, - заметил один из моих друзей и я с ним абсолютно согласна. - Дети в военной форме играют не в войну, дети играют в героев.

Я представила своих земляков с навязанным маком, униженных, изнасилованных, вынужденных подчиниться.

Мне их искренне жаль. Приезжайте к нам, у нас, в военных республиках, можно чувствовать себя в гораздо большей безопасности, чем в, казалось бы, мирной Украине. Пройдем вместе. Потому что над схваткой быть уже давно нельзя. Разве что при полном отсутствии сердца.