Георгиевская лента против красного мака: для украинцев "Бессмертный полк" может быть безопасным только в ДНР и ЛНР
Читая новости когда-то общей страны, я не могу не вздохнуть с облегчением: все это нас теперь не касается. Все эти запреты Георгиевских лент, декоммунизация и прочая чулпаковщина.
Я счастлива, что всей этой чумки в Донецке нет. И когда нас спрашивают, за что мы вышли в 2014 году, то я понимаю - и за это тоже. Быть причастными к своей истории и, значит, Победе и хотя бы постараться быть достойными ее.
Я могу смело идти на Парад Победы вместе со своим ребенком, которой даже в 8 лет известно очень многое о той далекой войне. В прошлом году на параде она сама попросила купить ей Георгиевскую ленту, которую тут же с гордостью прикрепила на футболку.
Мы будем нести портреты наших дедушек, будем петь военные песни в Бессмертном Полку, поздравлять рядом шагающих дончан и чувствовать себя одним целым.
Это сложно объяснить тем, кто осуждает идею «Бессмертного Полка», тем, кто называет Парад Победы – карнавалом и победобесием, кого до колик раздражают дети в военной форме. Мы такие пацифисты, говорят они! Мы вообще над схваткой, говорят они! А милитаризм – это же фи. И вообще, 9 мая – день скорби.
Нет, не скорби. И вот отсюда идет кардинальное деление на своих и чужих. Скорбят в этот день чужие, потому что не пьют немецкое пиво. Свои – ликуют, потому что освободили весь мир от фашизма. Смогли, выдюжили. И сейчас сможем.
Почему-то пацифистов не раздражают грильфесты в Одессе на 2 мая, оправдание убийств тысяч людей и отсутствие расследования, начиная с майдана и оканчивая Донбассом. Их не заставляют бесноваться фашистские символы украинских боевиков, переписывание истории и многое-многое другое.
Для них должны звучать песней небес новости с нэньки о запрете коммунистической символики. То есть запрете символики страны, победившей в Великой Отечественной войне. Послушные украинцы опять напялят унылые нелепые маки, непослушные – просто останутся дома, молча выпьют у портретов родных, помянут и, может осмелев, споют «День Победы».
- Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (заметьте, о Великой Отечественной – ни слова! – авт.) полиция Донетчины призывает граждан соблюдать закон, не провоцировать конфликты и с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. На нарушение общественного порядка, в том числе ношение запрещенной символики, полицейские будут реагировать в соответствии с действующим законодательством, - корректно сообщают в моей родной Авдеевке. - Напоминаем, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.
Почему-то украинских боевиков за фашистскую символику не карают. Фото: сайт Авдеевка-моя Родина
За нарушение этих правил людям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Хотя конфисковали у украинцев уже давно гораздо больше – саму возможность идентификации себя, как личности, причастности к великому народу и общему подвигу Победы, в котором украинцы, кстати, играли не последнюю роль.
- На 9 мая детей одевают в военную форму, потому что - народный праздник, потому что в народном празднике всегда есть карнавал. Еще это логичный способ идентификации себя в огромном событии и сопричастности ему. Для мальчишки - это пилотка с красной звездой. Рефлексировать тут нечего. Не нравится пилотка со звездой? - альтернатива только пилотка со свастикой, - заметил один из моих друзей и я с ним абсолютно согласна. - Дети в военной форме играют не в войну, дети играют в героев.
Я представила своих земляков с навязанным маком, униженных, изнасилованных, вынужденных подчиниться.
Мне их искренне жаль. Приезжайте к нам, у нас, в военных республиках, можно чувствовать себя в гораздо большей безопасности, чем в, казалось бы, мирной Украине. Пройдем вместе. Потому что над схваткой быть уже давно нельзя. Разве что при полном отсутствии сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»