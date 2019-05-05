2019-05-05T19:26:02+03:00
Политика

Украинские пограничники на Донбассе изъяли продукты на сумму больше 50 тысячи рублей

Причина изъятия продуктов не была указана
Екатерина Сорока
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В день КПВВ «Марьинка» проверяет личный багаж более чем у восьми тысяч человек. Фото: www.ukrinform.ruВ день КПВВ «Марьинка» проверяет личный багаж более чем у восьми тысяч человек. Фото: www.ukrinform.ru
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Четвертого мая мирный житель пытался перевезти через КПВВ «Марьинка» продукты питания на общую сумму больше 50-ти тысяч рублей. Боевики на пропускном пункте быстро пресекли попытку незаконного провоза товаров на территорию ДНР и изъяли весь товар. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

- Военнослужащими Краматорского отдела совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединённых сил на контрольном пункте пропуска «Марьинка» предотвращена попытка незаконного перемещения продуктов питания, - сказано в сообщении пресс-службы.

Товар был изъят сотрудниками ГФС, для оформления соответствующих материалов по делу об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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