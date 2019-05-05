2019-05-05T17:42:15+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель

Пуля задела правую ногу пострадавшего
Екатерина Сорока
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Всего в перестрелке было выпущено 10 патронов. Фото: khersonline.netВсего в перестрелке было выпущено 10 патронов. Фото: khersonline.net
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На пути к КПВВ «Новотроицкое» мирный житель стал свидетелем обстрела со стороны украинских силовиков. Не заметив автомобиль мирного жителя, бойцы выпустили несколько пуль, одна из которых задела ногу водителя. Мужчину доставили на КПВВ «Еленовка», чтобы оказать первую медицинскую помощь. Об этом сегодня в срочном сообщении заявила пресс-служба ДНР в СЦКК.

— В результате обстрела ранен мужчина 1983 года рождения. Он направлялся на собственном автомобиле в сторону контрольно пропускного пункта «Новотроицкое». Пуля калибра 7,62 пробила заднюю дверь автомобиля и касательно задела правую ногу водителя транспортного средства, - говорится в сообщении.

Также представительство ДНР в СЦКК предупреждало о том, что в районе населенного пункта Славное украинская армия начала обстрел по направлению Еленовки. Ими использовались гранатометы АГС-17 и стрелковое оружие. Одна пуль и стала причиной травмы водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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