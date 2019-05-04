Украина разминировала кладбища на линии соприкосновения в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-04T12:47:12+03:00

Не только лесополосы и обочины, но и кладбища в Донбассе таят массу неприятных сюрпризов

Изменить размер текста: A A

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным происшествиям совместно с представителями Национальной полиции Украины проверили кладбища, расположенные вблизи линии разграничения на наличие взрывоопасных предметов.

Так, 3 мая проверили кладбище в пгт. Старый Крым мариупольского городского совета на наличие взрывоопасных предметов.

Начиная с 24 апреля, проводилась проверка кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения на наличие взрывоопасных предметов. За это время пиротехники ГСЧС обследовали 33 кладбища в Бахмутском, Марьинском, Волновахском, Ясиноватском районах, на территории торецкого и мариупольского городских советов, а также в Авдеевке.

После обследования территории общей площадью 84 га было обнаружено 6 единиц взрывоопасных предметов. Все опасные находки были немедленно изъяты и обезврежены установленным способом.

-Уважаемые граждане! Если вы все же наткнулись на подозрительный предмет, следует соблюдать определенные правила. Такой предмет нельзя трогать, перемещать, транспортировать и вообще делать с ним любые действия. Место обнаружения надо заметить подручными средствами и сообщить о находке в Службу спасения по телефону «101», – говорится в сообщении.

Мы же напоминаем: два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU