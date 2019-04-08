Два кладбища в Донецке остаются не рекомендованными для посещения
Два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».
- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.
Однако, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.
- Люди все равно рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия.
В спасательном ведомстве подтвердили, что с целью защиты населения и недопущения несчастных случаев, не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий.
ИСТОЧНИК KP.RU