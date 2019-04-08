2019-04-08T15:45:19+03:00
Политика

Два кладбища в Донецке остаются не рекомендованными для посещения

Скоро дончане примутся наводить порядки на могилках у родственников
Никита МАКАРЕНКОВ
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Два кладбища в Донецке остаются закрытыми в 2019 годуДва кладбища в Донецке остаются закрытыми в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.

Однако, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.

- Люди все равно рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия.

В спасательном ведомстве подтвердили, что с целью защиты населения и недопущения несчастных случаев, не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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