Два кладбища в Донецке остаются не рекомендованными для посещения

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-08T15:45:19+03:00

Два кладбища в Донецке остаются закрытыми в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Скоро дончане примутся наводить порядки на могилках у родственников

Изменить размер текста: A A

Два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.

Однако, несмотря на рекомендации, люди не перестают посещать могилки своих родственников.

- Люди все равно рискуют. Но мы не можем им запретить, - говорит сотрудница предприятия.

В спасательном ведомстве подтвердили, что с целью защиты населения и недопущения несчастных случаев, не рекомендуется посещать кладбища, которые находятся в зоне боевых действий.

ИСТОЧНИК KP.RU