Украинские боевики убили мирного жителя в ЛНР, но не дают вдове забрать тело

СЕГОДНЯ 19:40 2019-05-03T19:40:35+03:00

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Украинские боевики в серой зоне в районе посёлка Донецкий убили мирного жителя и не дают правоохранителям ЛНР забрать тело мужчины. Об этом 3 апреля сообщили в Центре по связям с общественностью МВД ЛНР. В октябре 2018 года к полицейским республики обратилась гражданка 1961 года рождения, проживающая в посёлке Донецкий города Кировск. Женщина рассказала, что её муж 1961 года рождения выехал из дома в середине сентября на мопеде «Муравей» синего цвета и не вернулся. Правоохранители выяснили, что мужчину убили украинские военные, когда он возвращался домой. Тело мужчины и мопед до сих пор находится в полях недалеко от станции «Сифонной» на линии соприкосновения. ВСУ не дают представителям республики подобраться к месту происшествия, начиная обстрел.

Кроме того, украинские боевики за неделю обстреляли 16 населённых пунктов ДНР. Военные республики передали все доказательства преступлений ВСУ представителям международных организаций и правоохранителям Генпрокуратуры ДНР. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

За неделю украинские военные 73 раза обстреляли ДНР, открыв огонь по районам 16 населённых пунктов республики. В результате обстрелов повреждены линии электропередач, газопровод и жилые дома.

- Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся в республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел, – сообщили в пресс-службе ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU