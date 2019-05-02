Годовщина «ООС»: Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе
Командующий так называемой «операцией объединенных сил («ООС»)» Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе. Об этом говорится на странице штаба «ООС» в Facebook.
По его словам за год проведения операции по украинский контроль перешли три населенных пункта - хутор Вольный, Пивденное, Шумы. Вот только, как это уже принято, ВСУ выдают за «перемогу» поселки, которые находились в «серой зоне» или под их же контролем.
- Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и вследствие этого уменьшение количества потерь с нашей стороны, - сказал Наев.
По его словам, формат операции – не только сугубые военные задачи.
- Формат предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшей мирной жизни населения региона, - отметил командующий «ООС».
На самом же деле, как стало известно от солдат ВСУ, в подконтрольных Киеву поселках Донбасса проводятся допросы местных жителей для выявления недовольных.
ИСТОЧНИК KP.RU