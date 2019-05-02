Годовщина «ООС»: Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-02T12:23:10+03:00

Об этом говорится на странице штаба «ООС» в Facebook

Изменить размер текста: A A

Командующий так называемой «операцией объединенных сил («ООС»)» Сергей Наев заявил о захвате 24 квадратных километров территории в Донбассе. Об этом говорится на странице штаба «ООС» в Facebook.

По его словам за год проведения операции по украинский контроль перешли три населенных пункта - хутор Вольный, Пивденное, Шумы. Вот только, как это уже принято, ВСУ выдают за «перемогу» поселки, которые находились в «серой зоне» или под их же контролем.

- Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и вследствие этого уменьшение количества потерь с нашей стороны, - сказал Наев.

По его словам, формат операции – не только сугубые военные задачи.

- Формат предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшей мирной жизни населения региона, - отметил командующий «ООС».

На самом же деле, как стало известно от солдат ВСУ, в подконтрольных Киеву поселках Донбасса проводятся допросы местных жителей для выявления недовольных.

ИСТОЧНИК KP.RU