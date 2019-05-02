2019-05-02T12:04:58+03:00
Политика

Солдат ВСУ: А за что нас любить? Когда вот такие «офицеры» вместо помощи занимаются карательными операциями

Командиры ВСУ в Золотом и Катериновке под видом гуманитарной программы проводили допросы местных жителей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mil.gov.uaФото: mil.gov.ua
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Солдаты ВСУ продолжают «продавать» информацию правоохранительным органам республик Донбасса. На днях на горячую линию министерства внутренних дел ЛНР позвонил очередной военнослужащий. Он рассказал за вознаграждение, что командование так называемой «операции объединенных сил («ООС»)» под видом гуманитарной программы выехали в поселки Золотое и Катериновка, где допрашивали местных жителей для выявления недовольных и борьбы с ними.

Военнослужащему украинской армии, и еще нескольким его сослуживцам, был дан указ – сопровождать четырех военных чинов во время их поездки в зону «ООС».

- Они (офицеры, - Авт.) должны были приехать в Золотое и Катериновку с целью предоставления гуманитарной помощи, налаживания взаимодействия с местными, проведения медосмотров и просто оценки обстановки, - рассказывает солдат. - На деле, когда мы туда приехали, они сразу начали рыть землю в поисках недовольных. Никакой гуманитарной помощи, сплошные допросы и задержания. Прям какая-то охота на местных началась.

Украинский солдат считает, что из-за такого поведения – военных естественным образом будут ненавидеть.

- А за что нас любить? – задается он вопросом. - Когда вот такие «офицеры» вместо помощи занимаются карательными операциями!

По мнению военнослужащего и его товарищей - имена этих офицеров должны быть известны.

- Такие, как они, способствуют продолжению войны! - отметил солдат армии незалежной. – Это - заместитель начштаба по стратегическим коммуникациям, начальник рабочей группы, полковник Мирошниченко, начальник группы взаимодействия отдела гражданско-военного сотрудничества, полковник Гуменний, начальник группы координации отдела гражданско-военного сотрудничества, подполковник Глебичук и начальник группы планирования отдела гражданско-военного сотрудничества, майор Пшеничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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