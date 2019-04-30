Желающих получить паспорт ДНР стало в два раза больше
В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что на данный момент в подразделения Миграционной службы Республики обратилось более 310 тысяч человек, из них 291 000 получили паспорта.
- За последнее время число граждан, обратившихся в подразделения Миграционной службы с заявлением на оформление паспорта гражданина Донецкой Народной Республики, возросло более чем в два раза и составляет более четырех тысяч в неделю, - заявили в МВД ДНР.
Связанно это с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей республик Донбасса.
С 3 мая стартует прием документов от жителей ДНР для получения паспорта РФ. МВД Республики утвердило порядок получения гражданства Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU