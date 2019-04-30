Желающих получить паспорт ДНР стало в два раза больше

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-30T17:25:09+03:00

Об этом сообщили в МВД Республики

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В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что на данный момент в подразделения Миграционной службы Республики обратилось более 310 тысяч человек, из них 291 000 получили паспорта.

- За последнее время число граждан, обратившихся в подразделения Миграционной службы с заявлением на оформление паспорта гражданина Донецкой Народной Республики, возросло более чем в два раза и составляет более четырех тысяч в неделю, - заявили в МВД ДНР.

Связанно это с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей республик Донбасса.

С 3 мая стартует прием документов от жителей ДНР для получения паспорта РФ. МВД Республики утвердило порядок получения гражданства Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU