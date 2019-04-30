2019-04-30T16:00:55+03:00
Политика

Опубликован порядок получения гражданства Российской Федерации для жителей Донбасса: прием документов начнется с 3 мая

Прием документов будет проходить на территории Республики, а выдача паспортов в Ростовской области после дактилоскопирования и принятия присяги [видео]
Павел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Фото: viza.guruФото: viza.guru
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Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации.

- Обязательным условием для подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке является наличие паспорта гражданина Донецкой Народной Республики и постоянное проживание на территории Республики, - говорится в сообщении правоохранителей.

Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского,10. С 7 мая 2019 года всеми территориальными подразделениями Миграционной службы - всего 33, будут оказываться консультационные услуги по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, и осуществляться первичный прием документов.

- Затем документы будут направляться в аппарат Миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, - говорят в МВД. - Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев.

В случае положительного решения о приобретении гражданства Российской Федерации, указанным лицам паспорт гражданина Российской Федерации будет выдаваться на территории Ростовской области после дактилоскопирования и принятия присяги.

- В Ростовскую область граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах, - подчеркнули в МВД ДНР.

Какие документы нужны для получения российского гражданства:

- заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполнятся в Миграционной службе);

- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения персональных данных (свидетельство о браке, разводе, перемене имени или фамилии);

- нотариальный перевод паспортов гражданской принадлежности (Украины и, при наличии, иных государств);

- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (его наличие обязательно);

- квитанции об оплате услуг и пошлин (предоставляются сотрудниками Миграционной службы и оплачиваются в Центральном Республиканском банке только после выдачи гражданину соответствующего уведомления);

- справку с места работы или копию пенсионного удостоверения (при наличии);

- восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге (фон белый, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70-80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не допускаются);

- заявление о выдаче заграничного паспорта Российской Федерации – при желании (заполняется в подразделении Миграционной службы).

- Документы, предоставляемые с заявлением, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально, - разъясняют в правоохранительных органах Республики.

Опубликован порядок получения гражданства Российской Федерации для жителей Донбасса: прием документов начнется с 3 мая.

Предоставляются оригиналы документов и их нотариально засвидетельствованные копии.

- После сверки оригиналы возвращаются заявителю. Паспорт гражданина Украины и Донецкой Народной Республики при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации не изымается, - объяснили в МВД ДНР.

Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, то на ребенка предоставляется пакет документов, указанный выше.

Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;

- нотариально заверенное согласие второго родителя об изменении гражданства ребенком на РФ и его нотариально заверенные копии паспортов (гражданской принадлежности и Донецкой Народной Республики).

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ (в редакции от 15.04.2019) установлены следующие размеры государственной пошлины:

- за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 рублей.;

- за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей.;

- за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2000 рублей., для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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