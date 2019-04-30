2019-04-30T16:56:15+03:00
Политика

Какие госпошлины нужно оплатить жителям Донбасса для получения российского гражданства

В МВД ДНР опубликовали порядок получения паспортов РФ
Павел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Фото: lockerdome.comФото: lockerdome.com
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Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации.

- Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского,10. С 7 мая 2019 года всеми территориальными подразделениями Миграционной службы - всего 33, будут оказываться консультационные услуги по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, и осуществляться первичный прием документов, - говорится в сообщении правоохранителей.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ (в редакции от 15.04.2019) установлены следующие размеры государственной пошлины:

- за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 рублей;

- за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей;

- за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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