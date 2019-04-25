Глава ЛНР поучаствовал в международной патриотической акции «Это наша Победа»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-25T16:10:11+03:00

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Глава ЛНР Леонид Пасечников принял участие гражданской патриотическо акции ко Дню Победы. Об этом он рассказал в своем официальном Twitter-аккаунте.

- ЛНР присоединяется к международной гражданско-патриотической акции "Это наша Победа". Сохраним память о великом подвиге наших отцов и дедов! #ЭтоНашаПобеда #ВместеМыСила #МыПатриотыРоссии, - говорится в сообщении Главы Республики.

К сообщению также была прилеплена фотография, на которой Леонид Песечников с членом мотоклуба «Ночные Волки» держат плакат с тремя фирменными хэштегами акции #ЭтоНашаПобеда #ВместеМыСила#МыПатриотыРоссии. Наличие фотографии с плакатом такого рода является обязательным условием для участия в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU