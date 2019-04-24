МИД Украины уже призывает дончан не принимать паспорта РФ

СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-24T18:24:56+03:00

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Власти Украины считают, что упрощение процедуры получения российского гражданства противоречит минским соглашениям.

Власти Украины уже обратились в Совет безопасности ООН из-за решения России упростить выдачу паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил в среду постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Он добавил, что инициатором обращения выступил Пётр Порошенко, который 21 апреля проиграл выборы президента страны.

— По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Совбезом минским договорённостям, — говорится в сообщении Ельченко в "Твиттере".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Документ был подписан в гуманитарных целях.

Тем временем дончане ликуют и не могут поверить в эту радость.

О том, какое это значение имеет для дончан, одним из первых рассказал «Комсомолке» военный публицист, воин с позывным «Корреспондент», Геннадий Дубовой:

- После сообщения об Указе Владимира Владимировича о выдаче нам паспортов России телефон мой раскалился добела. Звонят бойцы, одни плачут от радости! Другие поют: "Этот день мы приближали, как могли!" Свершилось! Многие уже утратили веру, но - свершилось! Мы вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU