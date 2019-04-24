2019-04-24T11:07:36+03:00
Политика

Обстрелы Докучаевска: жилой дом и два автомобиля попали под минометный обстрел украинских боевиков

Огонь велся из оккупированного Украиной Новотроицкого
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Докучаевск находится под постоянными обстрелами со стороны Украины.Докучаевск находится под постоянными обстрелами со стороны Украины.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Война в Донбассе не прекращается. Жилой дом и два автомобиля повреждены в Докучаевске в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Сегодня утром под минометный огонь со стороны ВФУ попал Докучаевск. В результате обстрела повреждения остекления получил дом, также повреждены два автомобиля по адресу: улица Грибная, 3, — отметил Якубов.

Он уточнил, что обстрел велся со стороны населенного пункта Новотроицкое с применением минометов калибром 120 мм.

Накануне стратегический беспилотник США и два самолета-разведчика во вторник, 23 апреля, провели многочасовую разведку над Донбассом и у побережья Крыма, передает PlaneRadar. Отмечается, что стратегический беспилотник почти шесть часов курсировал над Донбассом и несколько раз облетел линию фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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