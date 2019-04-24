Беспилотник НАТО провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе
Донбасс остается яблоком раздора. Стратегический беспилотник США и два самолета-разведчика во вторник, 23 апреля, провели многочасовую разведку над Донбассом и у побережья Крыма, передает PlaneRadar.
По данным портала, в 06:05 мск беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11–2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия, после чего пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии и в 11:15 мск приступил к разведывательному полету вдоль линии разграничения в Донбассе.
Отмечается, что стратегический беспилотник почти шесть часов курсировал над Донбассом и несколько раз облетел линию фронта. Кроме того, в 17:20 по московскому времени с итальянского полигона поднялся в небо патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168997 и позывным PS231. Воздушное судно облетело черноморское побережье Крыма. Аппарат находился на высоте около шести километров. Спустя два часа Boeing полетел в район Новороссийска.
ИСТОЧНИК KP.RU