Глава Крыма Сергей Аксенов посетил выставку товаропроизводителей ДНР и оставил отзыв

19 Апр 20:57 2019-04-19T20:57:38+03:00

Аксенов пожелал мира и процветания дончанам. Фото: ДАН

Изменить размер текста: A A

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня посетил выставку продукции товаропроизводителей Донецкой Народной Республики в рамках работы V Ялтинского международного экономического форума.

Аксёнов пришел на выставку в сопровождении Главы ДНР Дениса Пушилина.

Руководитель Республики Крым оставил несколько слов в книге отзывов. Он пожелал ДНР мира и процветания.

Между тем Глава ДНР также сегодня в рамках работы V Ялтинского международного экономического форума посетил пленарную сессию «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Выставка продукции ведущих производителей ДНР заработала 17 апреля в холле первого этажа Ялтинского санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, где проходит Ялтинский форум. На ней представлены товары 16 республиканских предприятий.

Кроме того, Донецкая Народная Республика продолжит переговоры с делегатами из Сирийской Арабской Республики по вопросу торговых отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU