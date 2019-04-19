2019-04-19T20:57:38+03:00
Общество

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил выставку товаропроизводителей ДНР и оставил отзыв

Выставка продукции ведущих производителей ДНР открылась на V Ялтинском международном форуме
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Аксенов пожелал мира и процветания дончанам. Фото: ДАНАксенов пожелал мира и процветания дончанам. Фото: ДАН
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня посетил выставку продукции товаропроизводителей Донецкой Народной Республики в рамках работы V Ялтинского международного экономического форума.

Аксёнов пришел на выставку в сопровождении Главы ДНР Дениса Пушилина.

Руководитель Республики Крым оставил несколько слов в книге отзывов. Он пожелал ДНР мира и процветания.

Между тем Глава ДНР также сегодня в рамках работы V Ялтинского международного экономического форума посетил пленарную сессию «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Выставка продукции ведущих производителей ДНР заработала 17 апреля в холле первого этажа Ялтинского санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, где проходит Ялтинский форум. На ней представлены товары 16 республиканских предприятий.

Кроме того, Донецкая Народная Республика продолжит переговоры с делегатами из Сирийской Арабской Республики по вопросу торговых отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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