Глава Крыма Сергей Аксенов посетил выставку товаропроизводителей ДНР и оставил отзыв
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сегодня посетил выставку продукции товаропроизводителей Донецкой Народной Республики в рамках работы V Ялтинского международного экономического форума.
Аксёнов пришел на выставку в сопровождении Главы ДНР Дениса Пушилина.
Руководитель Республики Крым оставил несколько слов в книге отзывов. Он пожелал ДНР мира и процветания.
Между тем Глава ДНР также сегодня в рамках работы V Ялтинского международного экономического форума посетил пленарную сессию «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».
Выставка продукции ведущих производителей ДНР заработала 17 апреля в холле первого этажа Ялтинского санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA, где проходит Ялтинский форум. На ней представлены товары 16 республиканских предприятий.
Кроме того, Донецкая Народная Республика продолжит переговоры с делегатами из Сирийской Арабской Республики по вопросу торговых отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU