ДНР и Сирия ведут переговоры о торговых отношениях

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-19T12:21:50+03:00

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Донецкая Народная Республика продолжит переговоры с делегатами из Сирийской Арабской Республики по вопросу торговых отношений. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Говорить о подписанных контрактах преждевременно, но интерес есть. С нашей стороны заинтересованность тоже понятна, поэтому мы будем прорабатывать это более детально, — сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналистов о переговорах по поставке отечественных товаров в САР.

Накануне, 18 апреля, министр экономического развития ДНР Алексей Половян заявил о начале переговоров с сирийской стороной об экспорте республиканской продукции металлургической и строительной отраслей.

- У нас начались переговоры с Сирийской Республикой по нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл, канаты. Все это им интересно, – отметил Половян.

Как сообщалось ранее, Глава ДНР Денис Пушилин и ключевые министры Республики участвуют в V Ялтинском международном экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU