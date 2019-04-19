Басурин про обстрелы ДНР: За неделю - 91 нарушение режима прекращения огня украинскими боевиками

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-19T15:33:23+03:00

По словам Басурина, за указанный период по ДНР выпущено четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм и 178 мин калибра 82 и 120 мм. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Украинские силовики за минувшую неделю 91 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Всего за прошедшую неделю зафиксирован 91 обстрел по районам 20 населенных пунктах Республики, — заявил он.

По словам Басурина, за указанный период по ДНР выпущено четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм и 178 мин калибра 82 и 120 мм. Также применялись вооружение БМП, гранатометы и пулеметы.

Ранее сообщалось, что контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе в режиме видеоконференции не смогла согласовать всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Киев отказался от соглашения, переговоры продолжатся 24 апреля. Армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 128 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU