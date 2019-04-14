14 апреля - сегодня день, когда Украина начала войну против Донбасса: глава ЛНР Леонид Пасечник вспомнил о событиях, начавшихся 5 лет назад

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-14T11:57:51+03:00

Пять лет назад украинская армия повернула оружие на мирных граждан Донбасса и начала утюжить его города

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Весеннее буйство природы, яркое солнце, цветение деревьев менее всего сочетаются с войной. Тем не менее14 апреля – траурный день для всех, кому пришлось столкнуться с украинским геноцидом и террором в Донбассе.

- Пять лет назад по указке Запада киевские политики начали так называемую антитеррористическую операцию. Донбасс подвергся авиаударам и артиллерийским обстрелам, Украина развязала настоящую войну с мирными тружениками Луганщины, - сказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. - Несмотря на вооруженную агрессию, наших людей не сломили ужасы войны, экономическая и социальная блокады. Благодаря общим усилиям, каждому человеку, не бросившему свою Отчизну в трудный для нее период, мы, выстояв, защитили свою землю, культуру, историю и сообща взялись за восстановление Республики, всего того, что досталось нам в наследство от погибающей Украины, пришло в упадок за годы "незалежности", а затем было добито снарядами украинских военных.

Число жертв конфликта на Донбассе, с апреля 2014 года до конца 2018 года, находится в пределах от 12,8 до 13 тысяч человек, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Но количество жертв каждый день растет, украинские боевики продолжают пятый год обстреливать мирное население Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU