Украинские военные заминировали территории в районе Золотого

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-11T13:49:13+03:00

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При помощи беспилотника ОБСЕ выяснила, что украинские солдаты стягивают свою технику, нарушая соглашения. Наблюдатели обнаружили три боевые машины пехоты – БМП-1, и заявили, что они принадлежат ВСУ.

- Одна из них была обнаружена к северу возле железнодорожных путей и рядом с ней находились люди в камуфляжной форме Украины. Две машины стояли южнее путей, - сообщают наблюдатели в своём отчете. - Обнаружено более 12 противотанковых мин, предположительно ТМ-62, которые установлены в два ряда через дорогу Т1316, примерно в 200 метрах к югу от железнодорожных путей. Все БМП и мины, по оценке, принадлежат Вооружённым силам Украины, – комментирует наблюдатели.

Напомним, что ранее сообщалось о заминировании дороги к Счастью. Украинские военные игнорируют Минские соглашения и продолжают нарушать договоренности.

ИСТОЧНИК KP.RU