2019-04-09T13:57:19+03:00
Политика

ВСУ заминировали дорогу к Счастью в Донбассе

Об этом говорится в отчете ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 62.uaФото: 62.ua
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Дорога к Счастью между Украиной и Луганской Народной Республикой заминирована военнослужащими ВСУ. Об этом говорится в отчете сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Южнее моста у Счастья беспилотник ОБСЕ зафиксировал 36 противотанковых мин ТМ-62, которые заложены поперёк дороги Н21 к югу от блокпоста Вооруженных сил Украины, - говорится в отчете. - Ещё 40 противотанковых мин ТМ-62 были заложены к юго-востоку поперёк этой дороги, примерно в одном километре к северо-востоку от населённого пункта Весёлая Гора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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