Обстрелом ВСУ обесточены очистительные сооружения в Горловке
В ходе обстрела со стороны ВСУ 8 апреля были обесточены очистительные сооружения на севере Горловки. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.
- Водоснабжение и водоотведение не нарушено. В настоящее время стоки поступают в накопительные резервуары, объем которых позволит принимать сточные воды порядка двух дней, - рассказал Виталий Федорович.
Обстрел пришелся по населенному пункту Гольмовское, который находится в «серой зоне». Поэтому починить прорыв в сооружениях не получится до тех пор, пока украинская сторона не начнет соблюдать режим тишины.
- Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование сторон, так как место порыва находится в «серой зоне». После получения гарантий безопасности для выполнения ремонтных работ будут сформированы бригады энергетиков и произведено восстановление поврежденной линии электропередач, – добавил замминистра.
Напомним, что в результате сегодняшних обстрелов ВСУ поселок Гольмовский остался без света.
ИСТОЧНИК KP.RU
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