2019-04-09T14:03:40+03:00
Политика

Обстрелом ВСУ обесточены очистительные сооружения в Горловке

Для того чтобы возобновить их работу необходимо согласование режима тишина со стороны украинских силовиков
Екатерина Сорока
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Гольмовские очистительные сооружения были введены в эксплуатацию еще в 1979 году. Фото: gorlovka-newsГольмовские очистительные сооружения были введены в эксплуатацию еще в 1979 году. Фото: gorlovka-news
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В ходе обстрела со стороны ВСУ 8 апреля были обесточены очистительные сооружения на севере Горловки. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- Водоснабжение и водоотведение не нарушено. В настоящее время стоки поступают в накопительные резервуары, объем которых позволит принимать сточные воды порядка двух дней, - рассказал Виталий Федорович.

Обстрел пришелся по населенному пункту Гольмовское, который находится в «серой зоне». Поэтому починить прорыв в сооружениях не получится до тех пор, пока украинская сторона не начнет соблюдать режим тишины.

- Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование сторон, так как место порыва находится в «серой зоне». После получения гарантий безопасности для выполнения ремонтных работ будут сформированы бригады энергетиков и произведено восстановление поврежденной линии электропередач, – добавил замминистра.

Напомним, что в результате сегодняшних обстрелов ВСУ поселок Гольмовский остался без света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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