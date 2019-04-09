На Луганщине отключили украинское телевидение из-за долгов за электроэнергию
4 апреля было отключено теле и радио вещание на подконтрольных Украине территориях Луганщины. Об этом рассказали в своем обращении региональная организация Национального союза журналистов Украины к представителям власти ЛНР.
- Из-за долга перед «луганским электрическим объединением» с 9.00 четверга обесточена башня в городе Лисичанск, - говорится в сообщении.
Кроме Лисичанска под санкции нового обращения попали еще пять населенных пунктов: Станица, Луганская, Сватово, Беловодск, Меловое и Новопсков. Все они получали сигнал от одного концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения. Также в указанных населенных пунктах теперь не работает аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2.
ИСТОЧНИК KP.RU
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