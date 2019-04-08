2019-04-08T16:14:27+03:00
Политика

Женщина подорвалась на кладбище, потянув искусственные цветы с могилки

Инцидент произошел на подконтрольной Украине территории Донбасса - в селе Верхнеторецкое
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теперь посещение кладбищ в Донбассе относится к очень опасным мероприятиям. Фото: 62.uaТеперь посещение кладбищ в Донбассе относится к очень опасным мероприятиям. Фото: 62.ua
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Теплая погода способствует тому, что люди идут убирать на могилки родных. Вот только изначальное место покоя и тишины стало опасным и полным неприятных сюрпризов. И как бы парадоксально не звучало, кладбища в Донбассе несут смертельную опасность живым людям.

В Донецкой области 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения на кладбище в поселке Верхнеторецкое, подконтрольном украинским властям.

Сотрудники Авдеевского отделения полиции выяснили, что потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв. Сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, и она находится дома.

Украинской полицией этот случай расценивается, как террористический акт.

Мы же напоминаем: два кладбища в Донецке по-прежнему остаются опасными для посещений. Об этом сообщают в государственном предприятии «Ритуал».

- «Иверское» кладбище в Киевском районе по улице Стратонавтов и кладбище поселка «15-Застанционный» в Куйбышевском районе по улице Стратонавтов остаются не рекомендованными для посещений, - говорят в администрации предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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