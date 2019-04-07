Киев устроил кошмар на пунктах пропуска в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-07T14:23:44+03:00

Не все дончане успевают пройти контроль на КПП за один день. Фото: zi.dn.ua

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- Люди с Еленовки сообщают, что основная очередь из Донецка на школе. Вчера многие остались ночевать, - написал сегодня ВКонтакте дончанин Сергей.

- Это просто какой-то кошмар, - поделилась Анна Григорьевна. – Мы заплатили водителю 450 гривен, чтобы он отвез нас через Марьинку в Селидово по «льготной» очереди. Но в субботу марьинское КПП было закрыто. И мы поехали через Еленовку и Новотроицкое. А там свои «льготники». Насилу пробились к вечеру. Водитель с каждого из нас взял еще по 100 гривен.

Кстати, в субботу, 6 апреля, на подъезде к Еленовке произошло ДТП. Об этом сообщили в МЧС ДНР. Водитель легкового автомобиля, в котором находились четыре человека, не справился с управлением после прокола шины переднего колеса и врезался в дерево. В результате пострадала женщина. Ее отвезли в больницу.

Трасса из Донецка на Мариуполь (проходит через республиканский КПВВ «Еленовка» и украинский КПВВ «Новотроицкое») в эти три дня стала единственной для выезда из ДНР в южном и западном направлениях. Сначала украинские власти закрыли на реконструкцию с 5 по 7 апреля КПВВ «Гнутово» (находится на юге линии разграничения в Донбассе). Потом около 14 часов 5 апреля во время разборок снайпер из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) ранил украинского пограничника на КПВВ "Марьинка". После инцидента работа этого контрольного пункта въезда-выезда была приостановлена. Обезумевшие люди двинулись вкруговую на КПВВ «Новотроицкое». Оно было и без того перегружено в связи с ремонтом КПВВ «Гнутово».

6 и 7 апреля КПВВ «Марьинка» так и не было открыто. Это создало коллапс на линии разграничения. Вся нагрузка легла на два оставшихся пункта пропуска - «Новотроицкое» и «Майорское» рядом с Горловкой. Перевозчики тут же подняли цены. Многие жители так и не смогли попасть на Украину или же вернуться назад. Очевидно, что это была заранее спланированная акция.

- Украинское военное командование продолжает использовать контрольные пункты въезда-выезда в качестве инструмента воздействия на мирных граждан и эскалации напряженности в зоне конфликта, - прокомментировал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU