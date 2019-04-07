2019-04-07T09:10:00+03:00
Политика

Не поделили доходы: Боевики из нацбата ранили украинского пограничника на КПВВ «Марьинка» вблизи Донецка

После инцидента работа пункта пропуска была остановлена [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Проверки на пунктах пропуска украинские военные превратили в источник стабильных доходов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПроверки на пунктах пропуска украинские военные превратили в источник стабильных доходов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Около 14 часов 5 апреля обстреляли украинский пункт пропуска «Марьинка», который находится на юго-западе от Донецка. Пулей был ранен в ногу старший лейтенант-пограничник. По информации Государственной пограничной службы Украины огонь велся из снайперской винтовки. После инцидента работа этого контрольного пункта въезда-выезда была приостановлена. Более того, утром 6 апреля КПВВ «Марьинка» снова не работал. В итоге образовался коллапс с пересечением линии разграничения. Обезумевшие люди двинулись вкруговую на КПВВ «Новотроицкое», расположенное на трассе Донецк-Мариуполь. Оно было и без того перегружено в связи с ремонтом КПВВ «Гнутово» (проводится с 5 по 7 апреля).

Виновными в инциденте Киев по традиции объявил военных армии ДНР. Впрочем, представители Управления Народной милиции ДНР это опровергли, рассказав, что же в действительности произошло на пункте пропуска «Марьинка».

- Украинское военное командование продолжает использовать контрольные пункты въезда-выезда в качестве инструмента воздействия на мирных граждан и эскалации напряженности в зоне конфликта, - заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - На этот раз поводом для закрытия КПВВ «Марьинка» стала вооруженная провокация со стороны подразделения «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация. – Авт.) в отношении сотрудника Государственной пограничной службы Украины. По имеющейся у нас информации, в течение нескольких месяцев ДУК «Правый сектор» совместно с сотрудниками Госпогранслужбы Украины осуществляли поборы с граждан, пересекающих КПВВ «Марьинка», имея с этого постоянный и стабильный доход. Часть этого дохода отправлялась также в карман должностным лицам в штабе ООС.

По информации Безсонова, отлаженная схема откатов работала до тех пор, пока лидеры «Правого сектора» посчитали, что отдаваемый процент слишком высок и в одностороннем порядке снизили сумму. Такое решение не понравилось командованию штаба ООС, и командиру 24-ой отдельной механизированной бригады полковнику Гудзю была поставлена задача совместно с пограничной службой перекрыть данный источник дохода для националистов.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, кто ранил пограничника на КПВВ «Марьинка».! другой источник

В результате произошел конфликт, приведший к аресту нескольких членов ДУК «Правый сектор». В качестве мести и устрашения снайпер националистов произвел выстрел в сотрудника госпогранслужбы, без намерения убивать, а только ранить. В свою очередь, командование ООС, чтобы избежать обвинения со стороны общественности во внутренних противоречиях среди силовых структур, обвинило Народную милицию в совершении обстрела и в качестве повода для закрытия КПВВ «Марьинка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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