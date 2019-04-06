ВСУ нанесли артудар по Горловке
ВСУ нанесли артиллерийский удар по северу Горловки - поселку шахты имени Гагарина. Поврежден один жилой дом. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок шахты имени Гагарина с применением вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В одном из частных домов - на улице Маршала Гречко № 40 - повреждено остекление, а также бытовая техника, - сказал он.
Напомним, что сегодня осколочное ранение в живот получил 63-летний житель Трудовских. Противник вел огонь из Марьинки.
ИСТОЧНИК KP.RU