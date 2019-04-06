Обстрелы Донецка: На Трудовских ранило мужчину

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-06T12:55:40+03:00

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63-летний дончанин получил осколочное ранение в живот в поселке шахты Трудовская, что на западе Донецка. ВСУ вели минометный обстрел из Марьинки. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- В результате обстрела осколочные ранения брюшной полости получил мужчина, 1963 года рождения, проживающий по улице Максимельяновской, 30 в поселке шахты Трудовская, - сказал он.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 14 в Донецке.

Якубов добавил, что ВСУ по Трудовским выпустили пять мин калибром 120 миллиметров и шесть – 82-миллиметровых.

ИСТОЧНИК KP.RU