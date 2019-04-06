Обстрелы Донецка: На Трудовских ранило мужчину
63-летний дончанин получил осколочное ранение в живот в поселке шахты Трудовская, что на западе Донецка. ВСУ вели минометный обстрел из Марьинки. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- В результате обстрела осколочные ранения брюшной полости получил мужчина, 1963 года рождения, проживающий по улице Максимельяновской, 30 в поселке шахты Трудовская, - сказал он.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 14 в Донецке.
Якубов добавил, что ВСУ по Трудовским выпустили пять мин калибром 120 миллиметров и шесть – 82-миллиметровых.
ИСТОЧНИК KP.RU