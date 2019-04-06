2019-04-06T12:24:25+03:00
Политика

В Донецке огнем ВСУ повреждено здание больницы

Пострадавших нет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В столице Республики больницы неоднократно подвергались артударам с украинской стороны. Фото: ВКонтакте/ ДонецкВ столице Республики больницы неоднократно подвергались артударам с украинской стороны. Фото: ВКонтакте/ Донецк
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В результате обстрела повреждена 21-я больница в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вчера ВСУ на севере Донецка обстреляли село Веселое, применив РПГ и крупнокалиберные пулеметы. По уточненным данным, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории городской больницы № 21 Донецка, расположенной по адресу проспект Кремлевский, 12а, - сказали в СЦКК.

Пострадавших нет.

Как «КП» сообщала ранее, ВСУ за минувшие сутки двадцать раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем украинских силовиков оказались бывшая воздушная гавань Донецка, район «Вольво-центра» , поселок шахты Трудовская, Спартак, Ясиноватая, Веселое, Гольмовский, Зайцево, Докучаевск, Октбярь и Коминтерново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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