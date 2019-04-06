СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-06T11:07:20+03:00

ВСУ за сутки 20 раз нарушили «режим тишины». Фото: news-front.info

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 20 раз нарушили «режим тишины»

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ВСУ за минувшие сутки двадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 102 боеприпаса, - сказали в СЦКК.

Под огнем вооруженных формирований Украины оказались бывшая воздушная гавань Донецка, район «Вольво-центра» , поселок шахты Трудовская, село Спартак, Ясиноватая, Веселое, Гольмовский, Зайцево, Докучаевск, Октбярь и Коминтерново. ВСУ пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU