Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 20 раз нарушили «режим тишины»
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 20 раз нарушили «режим тишины»
ВСУ за сутки 20 раз нарушили «режим тишины». Фото: news-front.info
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ВСУ за минувшие сутки двадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 102 боеприпаса, - сказали в СЦКК.
Под огнем вооруженных формирований Украины оказались бывшая воздушная гавань Донецка, район «Вольво-центра» , поселок шахты Трудовская, село Спартак, Ясиноватая, Веселое, Гольмовский, Зайцево, Докучаевск, Октбярь и Коминтерново. ВСУ пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
ИСТОЧНИК KP.RU