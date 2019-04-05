Координатор от ОБСЕ Тони Фриш посмотрел, как содержатся украинские военнопленные
Сегодня координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш прибыл в Донецк, чтобы посмотреть, в каких условиях содержатся украинские военнопленные.
Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сопроводила представителя наблюдателей в следственный изолятор Донецка и рассказала, что Республика готова к обмену пленными по формуле «всех на всех».
- Посещение удерживаемых лиц по обе стороны линии соприкосновения является частью нашей работы, - говорит Фриш. - Мы документируем, в каких условиях содержатся удерживаемые лица, какие у них есть потребности, просьбы или претензии.
По словам представителя ОБСЕ, это нужно для того, чтобы воочию увидеть, что происходит на самом деле.
- Мы заинтересованы в том, чтобы все удерживаемых лица, по обе стороны конфликта содержались в надлежащих, адекватных условиях, - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU