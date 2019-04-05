Координатор от ОБСЕ Тони Фриш посмотрел, как содержатся украинские военнопленные

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-05T12:35:39+03:00

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Сегодня координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш прибыл в Донецк, чтобы посмотреть, в каких условиях содержатся украинские военнопленные.

Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сопроводила представителя наблюдателей в следственный изолятор Донецка и рассказала, что Республика готова к обмену пленными по формуле «всех на всех».

- Посещение удерживаемых лиц по обе стороны линии соприкосновения является частью нашей работы, - говорит Фриш. - Мы документируем, в каких условиях содержатся удерживаемые лица, какие у них есть потребности, просьбы или претензии.

По словам представителя ОБСЕ, это нужно для того, чтобы воочию увидеть, что происходит на самом деле.

- Мы заинтересованы в том, чтобы все удерживаемых лица, по обе стороны конфликта содержались в надлежащих, адекватных условиях, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU