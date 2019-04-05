Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-05T12:18:22+03:00

Сегодня прошла встреча уполномоченного по правам человека Республики и координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша

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Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в ходе встречи с координатором от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фришем заявила, что ДНР готова к обмену пленными.

- Мы полностью открыты для всех международных организаций и международного сообщества, - говорит Дарья Васильевна. - Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех» в самые кратчайшие сроки, и призываем к этому украинскую сторону.

В тоже время омбудсмен ДНР сообщила, что Республика готова подписать декларацию, которую предложил координатор от ОБСЕ Тони Фриш.

- Донецкая Народная Республика готова подписать декларацию о корректном отношении к удерживаемым лицам. Но, к сожалению, этот вопрос полностью блокирует украинская сторона, - сообщает Морозова. - По моему мнению, это демонстрирует истинное отношение к удерживаемым лицам на территории Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU