Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех»
Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в ходе встречи с координатором от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фришем заявила, что ДНР готова к обмену пленными.
- Мы полностью открыты для всех международных организаций и международного сообщества, - говорит Дарья Васильевна. - Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех» в самые кратчайшие сроки, и призываем к этому украинскую сторону.
В тоже время омбудсмен ДНР сообщила, что Республика готова подписать декларацию, которую предложил координатор от ОБСЕ Тони Фриш.
- Донецкая Народная Республика готова подписать декларацию о корректном отношении к удерживаемым лицам. Но, к сожалению, этот вопрос полностью блокирует украинская сторона, - сообщает Морозова. - По моему мнению, это демонстрирует истинное отношение к удерживаемым лицам на территории Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU