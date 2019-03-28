Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что после выборов Донбасс вернется в состав Украины.
- И тогда жители Донбасса будут обязаны выплатить репарации жертвам карательной операции Киева - семьям военных ВСУ, - сказала она. – Я выступаю однозначно «за» амнистию жителей ДНР и ЛНР, однако на определенных условиях.
«Покаявшийся» должен быть «не убийца, не насильник, не палач». Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.
Вице-спикер Верхрады также отметила, что сроки наказания для нетяжких преступлений без жертв не более восьми лет.
А тем временем, Республики Донбасса подвергаются артобстрелам украинской армией. Гибнут не только защитники, но и мирные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU