2019-03-28T19:18:02+03:00
Политика

Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО

Геращенко считает, что донбассовцы тяжелым и бесплатным трудом должны будут заработать прощение
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО. Фото: ukraina.ruГеращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО. Фото: ukraina.ru
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Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что после выборов Донбасс вернется в состав Украины.

- И тогда жители Донбасса будут обязаны выплатить репарации жертвам карательной операции Киева - семьям военных ВСУ, - сказала она. – Я выступаю однозначно «за» амнистию жителей ДНР и ЛНР, однако на определенных условиях.

«Покаявшийся» должен быть «не убийца, не насильник, не палач». Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.

Вице-спикер Верхрады также отметила, что сроки наказания для нетяжких преступлений без жертв не более восьми лет.

А тем временем, Республики Донбасса подвергаются артобстрелам украинской армией. Гибнут не только защитники, но и мирные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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