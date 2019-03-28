2019-03-28T15:34:42+03:00
Политика

ВСУ нанесли артудар по югу Республики

Данных о пострадавших нет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ нанесли артудар по югу Республики. Фото: http://anna-news.infoВСУ нанесли артудар по югу Республики. Фото: http://anna-news.info
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ВСУ сегодня днем обстреляли окрестности села Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

- В 14.05 по направлению Водяное - Ленинское выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет.

Также под огнем ВСУ сегодня находились Ясиноватая и Трудовские Донецка. Данные о пострадавших тоже отсутствуют.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более семидесяти боеприпасов, в то время как в Донбассе с 8 марта действует «весеннее перемирие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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