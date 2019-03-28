ВСУ нанесли артудар по югу Республики
Данных о пострадавших нет
ВСУ нанесли артудар по югу Республики. Фото: http://anna-news.info
Изменить размер текста:
ВСУ сегодня днем обстреляли окрестности села Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
- В 14.05 по направлению Водяное - Ленинское выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших нет.
Также под огнем ВСУ сегодня находились Ясиноватая и Трудовские Донецка. Данные о пострадавших тоже отсутствуют.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более семидесяти боеприпасов, в то время как в Донбассе с 8 марта действует «весеннее перемирие».
ИСТОЧНИК KP.RU