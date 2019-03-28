2019-03-28T12:01:21+03:00
Политика

СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 70 снарядов и мин

ВСУ за сутки обстреляли семь городов и сел
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 70 снарядов и мин. Фото: news-front.infoВСУ за сутки выпустили по ДНР более 70 снарядов и мин. Фото: news-front.info
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ВСУ за минувшие сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более семидесяти боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Под огнем украинских военных оказались район бывшей воздушной гавани Донецка, Спартак, Гольмовский, Крутая Балка. Также вооруженные формирования Украины обстреляли Коминтерново, Октябрь и Саханку, - сказал Якубов.

Украинские силовики наносили артудары из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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