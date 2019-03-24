Денис Пушилин поддержал Леонида Пасечника в ситуации вокруг открытия КПП «Золотое»
Вчера между Луганской Народной Республикой и Украиной разгорелся скандал из-за одностороннего решения официального Киева открыть контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое». Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал такое решение недопустимым и подчеркнул, что со стороны Республики пункт пропуска останется закрытым.
Денис Пушилин выступил с заявлением в поддержку Глава ЛНР.
— Мы всецело поддерживаем позицию Леонида Ивановича Пасечника о недопустимости очередной провокации со стороны Украины.
Намерение официального Киева открыть 24 марта в одностороннем порядке пункт пропуска «Золотое» и направить через него большое количество людей на территорию Луганской Народной Республики нельзя толковать иначе, как провокацию в рамках предвыборной пиар-кампании Порошенко.
Очевидно, что чем ближе день президентских выборов на Украине, тем циничнее действия украинской стороны, — заявил Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что пункт пропуска может быть открыт только по согласию обеих сторон и никак иначе. Донецкая Народная Республика выступает категорически против использования гражданских лиц в качестве инструмента манипуляций.
Напомним, что вчера Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Республики и Украины не поддаваться на провокации со стороны Украины и не подвергать себе опасности (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU