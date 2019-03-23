2019-03-23T15:34:43+03:00
Политика

Экстренное заявление Главы ЛНР Леонида Пасечника: Порошенко запланировал массовую гибель мирных граждан

Глава Луганской Народной Республики рассказал о провокации, которую планируют совершить власти Украины [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава Луганской Народной Республики рассказал о провокации, которую планируют совершить власти Украины. Фото: lug-info.comГлава Луганской Народной Республики рассказал о провокации, которую планируют совершить власти Украины. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

23 марта Глава Луганской Народной Республики обратился к жителям той части Луганщины, которая находятся под контролем украинской власти. Приводим полный текст обращения:

«Жители Луганщины! Я обращаюсь к вам, своим землякам, с которыми нас разделил военной агрессией против собственного народа режим Порошенко. Каждый день развязанной по вине Киева гражданской войны на линии фронта гибнут люди: украинцы, русские – славяне.

Но Порошенко этого мало. В угоду своему желанию, во что бы то ни стало удержать власть и сохранить свои капиталы, он планирует новую провокацию на границе с ЛНР, результатом которой должна стать массовая гибель мирных граждан.

Несмотря на отсутствие договоренностей между ЛНР и Украиной об открытии пункта пропуска «Золотое», Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход и направить через него большое количество людей в ЛНР.

Экстренное заявление Главы ЛНР Леонида Пасечника.

Земляки, не поддавайтесь на эту провокацию! Вас хотят использовать как пушечное мясо для развязывания нового витка крупномасштабных боевых действий. Работы по разминированию прилегающей к Золотому территории не завершены. Из-за срыва Украиной Минских договоренностей войска на безопасное расстояние не разведены, происходят постоянные обстрелы, в том числе из артиллерийского вооружения.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей пункт пропуска «Золотое» со стороны Луганской Народной Республики будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта – ЛНР и Украиной – решения на переговорах в Минске».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Киев своими глазами: Украина вернулась в лихие 90-е, но песни поет по-русски
31 марта на Украине будут выбирать нового президента. Спецкор «Комсомольской правды» рискнула отправиться в Киев (журналистов из России сюда теперь стараются не пускать), чтобы лично увидеть — как живут и на что надеются украинцы
Новости 24
В Донецком ботсаду зацвело растение, которое растет только на островах в Атлантическом океане
В Донбассе сбили украинский беспилотник-разведчик
В ДНР паспорта будут выдавать с 14 лет
Работа в ДНР 2019: Макеевский центр занятости обучит на слесарей и маляров
Леонид Пасечник заявил, что КПП «Золотое» в целях безопасности будет закрыт
В Луганске правоохранители провели операцию «Каникулы»
Военные ЛНР призвали международные организации не допустить провокацию Киева с КПП
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 14 раз нарушили «режим тишины»
23 марта в Донецке выпал снег
В Снежном полицейские изъяли гранаты
Обстрелы ЛНР: ВСУ 11 раз за сутки нарушили «перемирие»
Донецкий молодежный центр зовет на открытое занятие латиноамериканскими танцами
Срочное сообщение СЦКК: по Донецку и Коминтерново выпущены десятки мин
В «Зале мамонта» краеведческого музея в Донецке теперь демонстрируют и динозавров
К жителям Донецка водка и сигареты теперь попадут только через акцизный склад
Уже больше 450 человек подали заявление на вступление в Народную дружину ДНР
В ЛНР уменьшили ответственность водителей за нарушение дорожных правил
За прошедшую неделю ВСУ 68 раз обстреляли ДНР. Трое защитников Республики погибли
В Донецке подписали соглашение о сотрудничестве между ДНР и ЛНР в сфере социальной политики