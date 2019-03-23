Экстренное заявление Главы ЛНР Леонида Пасечника: Порошенко запланировал массовую гибель мирных граждан

23 марта Глава Луганской Народной Республики обратился к жителям той части Луганщины, которая находятся под контролем украинской власти. Приводим полный текст обращения:

«Жители Луганщины! Я обращаюсь к вам, своим землякам, с которыми нас разделил военной агрессией против собственного народа режим Порошенко. Каждый день развязанной по вине Киева гражданской войны на линии фронта гибнут люди: украинцы, русские – славяне.

Но Порошенко этого мало. В угоду своему желанию, во что бы то ни стало удержать власть и сохранить свои капиталы, он планирует новую провокацию на границе с ЛНР, результатом которой должна стать массовая гибель мирных граждан.

Несмотря на отсутствие договоренностей между ЛНР и Украиной об открытии пункта пропуска «Золотое», Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход и направить через него большое количество людей в ЛНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698906" frameborder="0"></iframe> Экстренное заявление Главы ЛНР Леонида Пасечника.

Земляки, не поддавайтесь на эту провокацию! Вас хотят использовать как пушечное мясо для развязывания нового витка крупномасштабных боевых действий. Работы по разминированию прилегающей к Золотому территории не завершены. Из-за срыва Украиной Минских договоренностей войска на безопасное расстояние не разведены, происходят постоянные обстрелы, в том числе из артиллерийского вооружения.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей пункт пропуска «Золотое» со стороны Луганской Народной Республики будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта – ЛНР и Украиной – решения на переговорах в Минске».