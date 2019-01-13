2019-01-13T16:16:02+03:00
Политика

Пьяное ограбление. Бойцы ВСУ ограбили машину с продуктами

Они избили водителя машины, отобрали деньги и перегрузили продукты к себе, после чего скрылись с места преступления
Цесанна АНТОНЕНКО
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Разбой украинской армии продолжается и набирает обороты. Пока командование пытается приструнить своих подчинённых, они во всю причиняют вред мирным жителям на территории Донбасса временно подконтрольной Украине. Об очередном вопиющем случае сегодня, 13 января, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Счастье боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на автомобиль, предназначенный для перевозки продуктов питания, — сообщил Андрей Марочко.

Очевидцы происшествия сообщили, что четверо военных, угрожая оружием, остановили машину, перевозившую продукты питания. Они жестоко избили водителя, отобрали у него деньги и, перегрузив продукты в военный автомобиль, сбежали с места преступления.

Пострадавший водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в местную больницу. Уголовное дело не возбуждалось.

Напомним, что недавно под Мариуполем произошла перестрелка между 79-й и 80-й бригадами ВСУ. Один солдат погиб (подробнее).

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