ВСУшники устроили между собой перестрелку под Мариуполем

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-13T15:24:48+03:00

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Военнослужащие двух бригад вооружённых формирований Украины не смогли найти общий язык и открыли огонь друг по другу. Перестрелка произошла под Мариуполем и унесла жизнь одного солдата. Об этом сегодня, 13 января, рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Командиру 79-й бригады Курачу недавно для усиления был передан во временное подчинение батальон 80-й десантно-штурмовой бригады, подразделения которого заняли оборону на участке Широкино-Водяное. На стыке подразделений 79-й и 80-й бригад произошла перестрелка с применением стрелкового оружия, вызванная состоянием сильного алкогольного опьянения «воинов света», — рассказал Даниил Безсонов.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Забродский уже пообещал Курачу провести тщательное расследование и наложить серьезное взыскание за бесконтрольность. Произойти это должно после завершения предстоящего на следующей неделе визита в Мариуполь глав министерств иностранных дел ряда европейских государств.

Напомним, что такие перестрелки между солдатами Вооружённых сил Украины происходят часто и влекут за собой человеческие жертвы.