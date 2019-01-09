Бард из Севастополя - Андрей Соболев и бард из ДНР - Владимир Скобцов дали ряд концертов на передовой и в госпиталях Республики

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:25:17+03:00

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Нынешние новогодние праздники жители Донецкой Народной Республики отмечают в по-настоящему снежной красоте зимы. Несмотря на традицию встречать Новый год и Рождество в семейном кругу у домашнего очага, дончанин Владимир Скобцов и севастополец Андрей Соболев посвятили свои праздничные дни защитникам сражающегося Донбасса.

Два поэта, вооруженные гитарами, провели рождественские дни на передовой, принеся в зимние окопы тепло человеческой души и музыку своих сердец. Радушие зрителей и артистов было взаимным и искренним. В рамках проекта по интеграции культурного пространства Республик Донбасса и Российской федерации Андрей Соболев и Владимир Скобцов выступили со специально подготовленной праздничной программой "Рождество встречаем вместе".

Прозвучали стихи и песни о любви и войне, о России и Донбассе. Передовой дело не ограничилось. Барды навестили раненых в госпитале, курсантов Донецкого военного училища, посетили библиотеки и учебные заведения города. Породненные великим русским словом, за которое сражается Донбасс и любовью к родной земле, поэты не впервый раз выступают перед жителями Донбасса, дав название своему творческому союзу "Родство по слову".