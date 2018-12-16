2018-12-16T15:27:11+03:00
Политика

Украина планирует пустить на Донбасс авиацию? В Бердянск прибыли 4 СУ-25

Обстановка на Мариупольском направлении остаётся напряжённой. Украина продолжает готовится к наступлению
Цесанна АНТОНЕНКО
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Несмотря на то, что два дня назад наступления со стороны Киева так и не последовало, обстановка на линии разграничения, а в особенности на Мариупольском направлении, остаётся очень напряжённой. Разведка сообщает всё более тревожные данные.

— Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск звена (четырех) самолетов Су-25. Мы не исключаем, что в том числе и эти штурмовики, будут использованы Украиной для огневой поддержки наступления ВСУ в рамках массированного ракетно-авиационного удара, — сообщил сегодня, 16 декабря, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Кроме того, в подразделения 79-й и 128-й прибыли несколько выездных групп СБУ. Имеются основания полагать, что их задача найти источники утечки секретной информации. Аналогичные группы работают в Угледаре и Краматорске.

Даниил Безсонов подчеркнул, что подразделения Народной милиции Республики готовы к любому развитию событий.

— Подразделения ПВО уничтожат самолеты врага еще на подлете к границам нашей Республики, — заверил начальник пресс-службы НМ ДНР.

Напомним, по данным разведки Республики наступление Украины должно было начаться два дня назад, 14 декабря, на Мариупольском направлении, но этого не случилось (подробнее).

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