Почему генерал Наев не решился наступать на ДНР 14 декабря

Последние два дня в донецких соцсетях бурно обсуждают три темы – утонувшего в Кальмиусе мужчину, пропажу в магазинах муки (осталась только российская по дорогой цене) и пока несостоявшуюся войну. Причем о войне говорят больше всего.

- Как обстановка? – спрашивает пользователь Эдуард Аниконов.

- Самолеты летят, - отвечает ему Артем Чащин.

- Похоже масштабное наступление ВСУ отменилось, - резюмирует Сергей Мирошниченко.

- А что, сильно войнушки хотелось? – недоумевает Инна Иванова.

План наступления ВСУ на юге ДНР – по данным военной разведки республики. Фото: УНМ ДНР

О дате возможного наступления ВСУ - 14 декабря - сообщило командование ДНР, ссылаясь на данные разведки. На мариупольском направлении украинская армия сосредоточила 12-тысячную группировку из четырех бригад, не считая вспомогательных подразделений и кораблей ВМФ. На юге ДНР от линии разграничения до границы с Россией всего несколько десятков километров. По равнинной местности, без крупных городов да при поддержке авиации это расстояние можно преодолеть всего за день-два. И повод для этого был придуман – «химатака ДНР» на жителей Мариуполя, от которой пострадают десятки тысяч человек.

В общем, все ждали апокалипсиса, который не состоялся. Пока?

Дончане обсуждали в соцсетях дату возможного наступления ВСУ. Фото: vk.com/donetsk

ЦЕЙТНОТ ДЛЯ ГАРАНТА

За последние три с половиной года (после подписания Минских соглашений в 2015 году) было немало заявлений в ДНР о том, что украинская армия вот-вот пойдет в наступление. Какие-то из них делались «в профилактических целях», другие имели под собой реальную основу. И обнародование планов ВСУ «тормозило» горячие головы в украинских штабах от выполнения радикальных приказов. Такие уж правила гибридной войны в Донбассе.

Понятно, когда мирным людям много раз говорят о грядущих событиях, а они не происходят, это раздражает, по меньшей мере. Но сейчас, думается, ситуация намного серьезнее. Не случайно впервые за многие месяцы армия ДНР приведена в полную (высшую степень) боеготовность. И вот почему.

Провокация в Керченском проливе принесла Петру Порошенко немалые дивиденды. Для Запада инцидент стал новым поводом для разжигания антироссийской истерии. Даже Дональд Трамп вынужден был отменить встречу с Владимиром Путиным. А введение в незалежной военного положения позволило ограничить предвыборную агитацию в десяти областях, в которых у Петра Алексеевича слабые позиции.

В то же время гаранту надо найти более весомые аргументы для объяснения украинцам, почему ограничены их свободы. Политические противники открыто обвинили Порошенко в попытке срыва выборов. Поэтому до окончания режима военного положения Петру Алексеевичу нужно организовать нечто более масштабное, чем попытка несанкционированного перехода трех военных суденышек из Черного моря в Азовское.

Наступление в Донбассе – в любом случае беспроигрышный вариант. Даже если оно не принесет военного успеха. Запад однозначно поддержит Украину в «отражении российской агрессии». Националистически настроенная часть населения сплотится вокруг гаранта. А проведение выборов можно будет отложить на неопределенный срок.

Уточнение боевой задачи. Фото: Пресс-центр ООС

ГОТОВИТСЯ НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Самое сложное сейчас – создать повод для наступления. После обнародования замыслов о химической атаке на жителей Мариуполя нужно время для подготовки нового сценария. Не случайно же командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев потребовал в районных администрациях подконтрольной Киеву части Донецкой области данные о всех химически опасных объектах.

К тому же погодные условия на этой неделе были крайне неблагоприятными не только для химатаки. Обильные дожди так расквасили землю, что в ней может увязнуть вся бронетанковая группировка ВСУ. Нужно ждать морозов. Их обещают на следующей неделе.

И потом – любое наступление должно быть внезапным. И уж точно не в тот день, когда тебя ждет противник. Поэтому 14 декабря командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев провел не на командном пункте, а в инспекционных поездках по подразделениям.

К тому же не факт, что направление главного удара ВСУ будет именно на юге ДНР. Вполне возможно, что наступление на Новоазовск может оказаться лишь отвлекающим маневром…