СЕГОДНЯ 20:28 2018-11-19T20:29:59+03:00

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Обнародование данных о планируемой ВСУ диверсии на крупнейшем в Донбассе химическом заводе «Стирол» вызвало полное замешательство среди украинского военного руководства. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Вскрытие планов и публикация информации о подготовке украинскими боевиками диверсии на химическом заводе «Стирол» вызвало полное замешательство среди командования операции объединенных сил и их западных кураторов, — сказал он.

Ранее стало известно, что командование карательной операции Киева в Донбассе готовит наступление на горловском направлении и для этого намерено осуществить диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке.

До этого три украинских карателя получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на собственном минном поле в районе Золотого-4 в зоне карательной операции Киева в Донбассе.