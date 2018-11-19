Разведка ДНР спутала планы Украины по диверсии на "Стироле"
Обнародование данных о планируемой ВСУ диверсии на крупнейшем в Донбассе химическом заводе «Стирол» вызвало полное замешательство среди украинского военного руководства. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- Вскрытие планов и публикация информации о подготовке украинскими боевиками диверсии на химическом заводе «Стирол» вызвало полное замешательство среди командования операции объединенных сил и их западных кураторов, — сказал он.
Ранее стало известно, что командование карательной операции Киева в Донбассе готовит наступление на горловском направлении и для этого намерено осуществить диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке.
До этого три украинских карателя получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на собственном минном поле в районе Золотого-4 в зоне карательной операции Киева в Донбассе.