Трое украинских боевиков подорвались на собственном минном поле

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-19T16:48:13+03:00

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Три украинских карателя получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на собственном минном поле в районе Золотого-4 в зоне карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- По данным нашей разведки, 15 ноября при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Золотое-4 наряд 14-й бригады вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине трое военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения различной степени тяжести, — сказал он и добавил, что данный факт тщательно скрывается командованием от вышестоящего руководства.

Напоминаем, за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 314 единиц.